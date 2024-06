¡Duelo intenso! España vs. Andorra se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 4 de junio, desde el Estadio Nuevo Vivero, en un partido amistoso internacional de preparación de cara a la Eurocopa 2024. El encuentro está programado para iniciar a las 2:30 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. La ‘Roja’ llega al partido tras un empate 2-2 contra Brasil y una derrota 0-1 frente a Colombia. Por otro lado, los ‘Tricolores’ vienen de una derrota 1-0 contra Bolivia y un empate 1-1 contra Sudáfrica. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

España vs. Andorra por partido amistoso internacional. (Vídeo: @SEFutbol).





Posibles alineaciones de España vs. Andorra

España: Unai Simón; Jesús Navas, Le Normand, Vivian, Cucurella; Zubimendi o Rodrigo, Fabián, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

Unai Simón; Jesús Navas, Le Normand, Vivian, Cucurella; Zubimendi o Rodrigo, Fabián, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams y Morata. Andorra: Iker Álvarez, Txus Rubio, Christian García, Max Llovera, Ian Olivera, ‘Dacu’; Marc Vales, Marc Rebés, Joan Cervós, Márcio Vieira; y ‘Berto’ Rosas.