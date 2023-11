España y Chipre se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 9 de las Eliminatorias Eurocopa 2024. El duelo se jugará este jueves 16 de noviembre desde las 12:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Alphamega. ‘La Roja’ busca seguir en el primer lugar de la tabla de posiciones y se mide ante un rival que no dejará pasar la oportunidad de sacar puntos en casa, a pesar de estar eliminado y no haber sumado en el transcurso de las jornadas. La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. En el caso del país europeo, podrá ser visto en RTVE y TVE La 1. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa el minuto a minuto y las incidencias del partido en Depor.





Oyarzabal se prepara para el partido ante Chipre. (Video: Selección de España)

España vs. Chipre: probables alineaciones

España: Unai Simón; Íñigo Martínez, Robin Le Normand, Jesús Navas y Dani Carvajal; Rodri, Mikel Oryazabal y Gavi; Nico Williams, Ferran Torres y Álvaro Morata.

Chipre: Joël Mall; Alex Gogic, Andreas Karo, Hector Kyprianou, Stellos Andreou y Nicholas Ioannou; Danilo Spoljaric, Ioannis Kousoulos y Charalambos Kyriakou; Dimitris Christofi y Grigoris Kastanos.