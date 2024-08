Desde el Parque de los Príncipes, España vs. Francia se verán las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de fútbol masculino en los Juegos Olímpicos París 2024. El choque se disputará desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y definirá al ganador de la medalla de oro en la disciplina. La escuadra dirigida por Thierry Henry llega de eliminar a Marruecos, mientras que ‘La Roja’, comandada por Santi Denia, dejó en el camino a Marruecos. La transmisión de este partido será a través de la señal de Claro Sports para toda América Latina y también en su canal de YouTube. En Perú se podrá ver por TV en señal abierta en ATV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

Los últimos campeones de Juegos Olímpicos de América Latina. (Video: París 2024)