Desde el estadio Lyon, España vs Japón se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024. El duelo se jugará este viernes 2 de agosto desde las 10:00 a.m. (hora peruana). Las selecciones de categoría Sub-23 parten con la premisa de conseguir una victoria para acceder a las semifinales. El ganador de esta llave jugará ante Marruecos o Estados Unidos. La transmisión estará a cargo de la señal de Claro Sports para toda América Latina y también en su canal de YouTube. En Perú se podrá ver por TV en señal abierta a través de ATV, canal que cuenta con todos los derechos de transmisión del evento deportivo. En España, se verá por RTVE La 1. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

España cayó ante Egipto en los Juegos Olímpicos. (Video: Claro Sports)