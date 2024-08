Desde el Velodrome de Marsella, España vs. Marruecos se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) este lunes 5 de agosto en las semifinales del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos París 2024. La contienda inicia desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y definirá al primer finalista del certamen. En la otra llave se encuentran Francia vs. Egipto, que parten con el mismo objetivo. La transmisión del partido estará disponible en la señal de Claro Sports de manera gratuita. En Perú se podrá ver por TV en señal abierta a través de ATV, canal que cuenta con todos los derechos de transmisión del evento deportivo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales pirata. En Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

España se prepara para enfrentar a Marruecos. (Video: Selección de España)





