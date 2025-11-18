vs. se ven las caras EN VIVO | EN DIRECTO por la última fecha del grupo E de las . ¿Dónde se puede ver el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en la plataformas de Disney Plus. No recomendamos ver el Fútbol Libre TV, página pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el martes 18 de noviembre desde las 2:45 p.m. (horario en Perú).

Previa España vs. Turquía. (VIDEO: ESPN)
Previa España vs. Turquía.

TAGS RELACIONADOS