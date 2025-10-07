España vs Ucrania por el Mundial sub20 Chile 2025 | Diseño: Christian Marlow
vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la ida de los octavos de final del . Las acciones se disputarán el martes 7 de octubre desde las 2:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Chile, Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay) en el Estadio Elías Figueroa Brander. Este choque será transmitido por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV. Por otro lado, podrá ser visto en su versión de streaming en las plataformas de DGo. En España, se podrá ver por la señal de Teledeporte, FIFA+ y RTVE Play. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

