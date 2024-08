ESPN, Barcelona vs. Milan EN VIVO por Disney+: sigue la transmisión del amistoso.

¡Partidazo imperdible! Barcelona y Milan se ven las caras EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV M&T Bank Stadium de Baltimore, por un amistoso internacional como parte del Soccer Champions Tour. El encuentro está programado para jugarse este martes 6 de agosto desde las 6:30 de la noche (horario en Perú, 1:30 a.m. del miércoles 7 de agosto en España) y se podrá ver por ESPN y streaming vía Disney Plus, que transmitirá el encuentro en exclusiva para toda Latinoamérica. Mientras que en España se podrá ver a través de Movistar Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los dirigidos por Hansi Flick se están preparando en Estados Unidos con miras al inicio de LaLiga 2024. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Barcelona vs Milan: así se preparan los culés para el amistoso internacional. (Video: FC Barcelona)