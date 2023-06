Alemania vs. Ucrania se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este lunes 12 de junio en un amistoso internacional, que se realizará en Weserstadion (Bremen). Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El encuentro está programado para arrancar desde las 11:00 a.m. (horario en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2, Star Plus y Futbol Libre TV. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

Alemania vs. Ucrania: alineaciones confirmadas

Alemania: Ter Stegen; Ginter, Rudiger, Schlotterbeck (Klostermann, 46′); Henrichs, Kimmich, Goretzka (Musiala, 62′), Raum; Sane, Wolf (Hofmann, 62′); Füllkrug (Havertz, 46′). Gol: Füllkrug (6′)

Ucrania: Trubin; Konoplya, Svatok, Matvienko, Sobol; Sydorchuk, Stepanenko (Ignatenko, 64′); Tsygankov (Zubkov, 71′), Yarmolenko (Malinovsky, 64′), Mudryk; Dovbyk (Vanat, 64′). Goles: Tsygankov (19′ y 56′) y Rudiger en contra (23′).

Ter Stegen se sumó a los entrenamientos de la selección alemana. (Video: Alemania)