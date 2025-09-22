Hoy se llevará a cabo la ceremonia del (EN VIVO | EN DIRECTO) desde París (Francia). La gala tendrá la transmisión de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. Este evento está programado para las 2:00 p.m. (hora peruana). En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 3:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 4:00 p.m. No olvides seguir todos los detalles y conocer a los ganadores en Depor.

El Balón de Oro se va celebrar este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet de París. (Video: Joaquín Vargas Youtube)
El Balón de Oro se va celebrar este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet de París. (Video: Joaquín Vargas Youtube)

TAGS RELACIONADOS