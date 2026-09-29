Mira como ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso internacional en , por su servicio de streaming en Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para el martes 29 de septiembre en el Suncorp Stadium de Brisbane, a partir de las 5:00 a.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora más en Bolivia; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación en Sport TV, en territorio brasileño. Ojo, no recomendamos el uso de Fútbol Libre TV como opción para ver el partido, es señal pirata.

HOY - Brasil vs. Australia: transmisión vía ESPN (Disney Plus). (Video: @brasil)
HOY - Brasil vs. Australia: transmisión vía ESPN (Disney Plus). (Video: @brasil)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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