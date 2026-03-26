vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO en un . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus Premium. No recomendamos que lo busques por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este 26 de marzo desde las 3:00 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Gillette Stadium de Massachusetts.

Brasil y Francia se verán las caras en un amistoso internacional este jueves. (Video: FFF)
Brasil y Francia se verán las caras en un amistoso internacional este jueves. (Video: FFF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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