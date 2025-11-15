Información importante para ti. ESPN (EN VIVO) transmitirá el duelo entre vs. pues jugarán por un nuevo en el Estadio Olímpico Fisht en Sochi. ¿A qué hora comienza? Este duelo está pactado para el sábado 15 de noviembre desde las 10:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Chile). ¿En qué canales ver el encuentro? Para seguir la transmisión, podrías conectarte también a la transmisión de Chilevision, Telecentro y por streaming en Disney Plus. Recuerda no ver en Fútbol Libre TV, señal pirata. Todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro, los vivirás en Depor.

ESPN EN VIVO, Chile vs. Rusia: link para ver Chilevisión (CHV) y Fútbol Libre TV. (Video: Movistar Deportes)
