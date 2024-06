La Eurocopa 2024 ha iniciado y tenemos un partido de infarto en el Grupo B entre dos candidatos serios a pelear instancias finales: España vs. Croacia. ¿Dónde ver el partido en Latinoamérica? Si vives en países como México, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador o desde cualquier parte de Latam, podrás seguir este encuentro por la señal de ESPN en vivo y en su plataforma de streaming online Star Plus , canales que van a pasar todos los partidos del máximo torneo de selecciones de la UEFA. A continuación, revisa qué número de canal es ESPN acorde a tu país y cómo puedes seguir el España vs. Croacia en TV y por streaming online.

Este es uno de los grupos más parejos que presenta esta Eurocopa 2024, donde también se encuentran Italia y Albania, dos selecciones que buscarán pelear de igual a igual y en donde se encuentra el vigente campeón del certamen, la ‘Azzurra’, que pocas veces llega como favorito al certamen pero que es un rival de temer, siempre.

Dónde ver España vs. Croacia por Eurocopa 2024

Fecha del partido: sábado 15 de junio.

Hora del partido: 10:00 a.m. CDMX - 11:00 a.m. Perú/Colombia - 6:00 p.m. España.

Canal de TV disponible: ESPN (TV) o Star Plus (streaming).

¿Dónde ver ESPN en vivo para el España vs. Croacia?

ESPN será el canal encargado en Latinoamérica de pasar el partido España vs. Croacia. Esta señal estará habilitada junto a tu cableoperador y podrás ver todos los partidos de esta Eurocopa 2024, salvo algunos de la fecha 3 que solo serán transmitidos por plataformas digitales debido a que coinciden en fecha y hora. Aquí te dejamos la guía de canales para que sepas cómo puedes ver el España-Croacia por ESPN.

País Número de canal ESPN en Latinoamérica Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD.

¿Cómo ver ESPN online y seguir España vs. Croacia?

Como bien señalamos, Star Plus es la plataforma de streaming digital que va a pasar la transmisión de España vs. Croacia en lo que será esta primera jornada de la Eurocopa 2024 desde Alemania. Para adquirir Star Plus debes descargar la aplicación en cualquier dispositivo móvil, TV u ordenador, elegir la opción “suscribirme ahora” y proceder a realizar el pago. En México, el precio de esta suscripción cuesta 219 pesos al mes o un combo anual de 2 mil pesos. De esta forma, podrás vivir todos los juegos de esta nueva edición del máximo torneo europeo de selecciones.

¿A qué hora ver España vs. Croacia por Eurocopa 2024?

España: 6:00 p.m.

México: 10:00 a.m.

Estados Unidos (ET): 12:00 p.m.

Perú: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Paraguay: 12:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Venezuela: 12:00 p.m.