España vs. Alemania se miden EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de ESPN, Disney Plus, La 1 de TVE, RTVE Play, Teledeporte, DIRECTV y DGO, en el cruce válido por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Toma en cuenta que este duelo arrancará a las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y tendrá lugar en el MHP Arena (Stuttgart, Alemania). Por el fútbol desplegado en la fase de grupos, los dirigidos por Luis de la Fuente parten con ligera ventaja en este trascendental compromiso; no obstante, los de Julian Nagelsmann buscarán hacer prevalecer su localía y todo lo que significaría para su país quedar eliminados en esta etapa del torneo. Vive todos los detalles de este compromiso a través de todas las plataformas de Depor.

España y Alemania juegan por los cuartos de final de la Eurocopa 2024. (Video: Selección de Alemania)