¡Es hoy! España vs. Francia se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE este 5 de junio por la semifinal de la UEFA Nations League, desde el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. A través de la transmisión de ESPN, Disney Plus, DIRECTV (DGO), DSports, La 1 y TVE Sports, el encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 2:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Chile o Venezuela, el duelo se disputará una hora después, a las 3:00 de la tarde; mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay está programado para las 4:00 p.m del mismo día. En esta misma línea, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

España vs. Francia se ven las caras por la semifinal de la UEFA Nations League. (Video: ESPN)