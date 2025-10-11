ESPN EN VIVO, transmite el partido vs EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS, por las . Revisa la guía de canales y horarios para disfrutar la transmisión de este partido. La transmisión estará a cargo de ESPN 2, disponible en Movistar TV, Claro TV y DIRECTV; en España será televisado por: RTVE y Movistar Plus. No sigas este choque por Fútbol Libre TV. El horario de inicio del partido en suelo peruano es a las 1:45 p.m. (una hora más en Bolivia y Venezuela; dos más en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile). Depor te ofrecerá todos los detalles de la transmisión en la web de Depor.

España vs Georgia se enfrentan por el Grupo E de las Eliminatorias Europeas. (Video: ESPN)
