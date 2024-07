Desde el estadio Olímpico de Berlín, España vs. Inglaterra se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la final de la Eurocopa 2024. El duelo se jugará este domingo 15 de julio desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Ambas escuadras quieren alzar la máxima gloria y llegan de dejar en el camino a Francia y Países Bajos, respectivamente. En ‘La Roja’, confían en la presencia de Lamine Yamal y Nico Williams como cartas de gol. Por el lado de los ‘Leones’, Harry Kane parte como el dueño de la delantera. La transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica. En España, las señales disponibles son SKY Sports, Izzi TV y La 1 TVE para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV y Pelota Libre TV, señales piratas. Recordamos que podrás seguir el minuto a minuto e incidencias de este partido en la web de Depor.

