ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la Fase de Grupos de la , por su servicio de streaming en Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para el viernes 25 de septiembre en el Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu, a partir de las 1:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora más en Bolivia; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de UEFA.tv en algunos países europeos. Ojo, no recomendamos el uso de Fútbol Libre TV como opción para ver el partido, es señal pirata.

Francia vs. Turquía transmisión vía ESPN (Disney Plus): ver a Kylian Mbappé. (Video: @equipedefrance)
Francia vs. Turquía transmisión vía ESPN (Disney Plus): ver a Kylian Mbappé. (Video: @equipedefrance)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC