Partidazo en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Inglaterra vs. Suiza se verán las caras este sábado 6 de julio, a partir de las 11:00 a.m. (Perú y Colombia) y con transmisión de ESPN en Latinoamérica. El ESPIRIT Arena será el escenario para este partido, que tendrá cara a cara a dos selecciones que se enfrentarán al ganador del duelo Países Bajos vs. Turquía. ¿Cómo ver por ESPN el Inglaterra vs. Suiza y dónde seguir online? Aquí te contamos esta información para que puedas seguir el encuentro minuto a minuto.

Recordemos que Inglaterra sufrió para clasificarse a los cuartos de final. Con el ‘ADN’ madridista, Jude Bellingham, que bastante sabe de remontadas, fue el gran salvador de Inglaterra en el partido pasado, anotando un gol de chalaca a los 95′ de juego, para darle el ansiado empate ante Eslovaquia y alargar el partido a la prórroga. Harry Kane anotó en el primer minuto del tiempo extra y fue clasificación para una Inglaterra que en juego ha decepcionado a los fans.

Por su parte, Suiza se tumbó al último campeón de la Eurocopa, Italia, a la que derrotó por 2-0 y fue sumamente superior en el juego. Los suizos, que aún cuentan con Shaqiri como uno de sus emblemas, quieren demostrar que pueden dar otro golpe sobre la mesa dejando fuera a otro candidato.

¿Cómo ver Inglaterra vs. Suiza por Eurocopa 2024?

Fecha: sábado 6 de julio 2024

sábado 6 de julio 2024 Lugar: ESPIRIT Arena

ESPIRIT Arena Hora: 11:00 a.m. Perú/Colombia

11:00 a.m. Perú/Colombia Canal TV: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

¿Dónde ver ESPN en vivo, Inglaterra vs. Suiza?

Mira el partido de Inglaterra vs. Suiza de los cuartos de final de Eurocopa 2024 por ESPN, señal que se encarga de pasar los encuentros del torneo de la UEFA desde su inicio el pasado 14 de junio. Aquí, podrás ver todos los juegos del torneo, aunque deberás tener en cuenta que algunos partidos van a ser transmitidos a través de la plataforma de streaming Disney Plus, que se viene relanzando con contenido deportivo. Aquí, conoce cuáles son los canales acorde a tu país para que puedas ver ESPN.

País Canales de TV de ESPN Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD.

¿Cómo ver España vs. Alemania online de la Euro 2024?

Sigue el partido de Inglaterra vs. Suiza online por streaming y será a través de Disney Plus, que es la plataforma oficial de ESPN que va a pasar el partido de esta Eurocopa 2024. Si cuentas con un perfil de Disney Plus, aquí te contamos cómo puedes activarlo para ver su contenido:

Ingresa a la zona de perfiles de usuario.

Ingresa a “Editar perfiles”.

Habilita ESPN en el perfil que desees.

Busca en Controles parentales, la opción “En vivo y sin clasificación”, el cual está desactivado. Desliza para activarlo.

Listo, podrás disfrutar el contenido de ESPN.

Recuerda que para ver Disney Plus puedes adquirirlo en dos de sus planes: estándar y premium. En Perú, el plan estándar tiene un costo de 38.90 soles, mientras que el plan premium cuesta un total de 55.90 soles al mes.