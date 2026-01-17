ESPN transmite el vs. (EN VIVO | HD | ONLINE | EN DIRECTO) en la . ¿En qué canales se verá? Para seguir la transmisión, ESPN lo pasa para todo el territorio peruano, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en ESPN y DGO. Ojo, no recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV. El choque es este sábado 17 de enero, desde el Old Trafford desde las 7:30 a.m. (horario en Perú, con seis horas más en España).

Manchester United vs. Manchester City por la Premier League | VIDEO: MU
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

