Desde el Estadio Georgios Karaiskakis (El Pireo, Grecia), juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como su versión digital en Disney Plus Premium. Si estás en Paraguay podrás mirarlo por Tigo Sports. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este viernes 27 de marzo desde las 14:00 horas (horario en Perú, con dos horas más en Paraguay).

ESPN transmite el partido entre Paraguay vs. Grecia. (Video: APF)
ESPN transmite el partido entre Paraguay vs. Grecia. (Video: APF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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