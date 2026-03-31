Desde el Estadio Bollaert-Delelis (Lens, Francia), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO por un . ¿Dónde pasan el partido? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, así como su versión digital en Disney Plus Premium. Si estás en Paraguay puedes mirarlo por Tigo Sports. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 31 de marzo desde las 13:00 horas (horario en Perú, con dos horas más en Paraguay).

Previa Paraguay vs. Marruecos. (Video: ESPN)
Previa Paraguay vs. Marruecos. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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