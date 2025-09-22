La revista France Football, organizadora del prestigioso Balón de Oro, ha desvelado la lista de nominados para la edición de 2025. Una de las mayores novedades es la ausencia, por segundo año consecutivo, de los máximos ganadores del galardón: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Esta situación marca un punto de inflexión, dando paso a una nueva generación de futbolistas que se disputan el premio individual más codiciado del fútbol mundial.

Entre los principales candidatos para llevarse el Balón de Oro masculino se encuentran el delantero del Paris Saint-Germain (PSG) Ousmane Dembélé y la joven promesa del FC Barcelona, Lamine Yamal. Dembélé fue una figura clave para que el PSG consiguiera su primera UEFA Champions League, mientras que Yamal ha deslumbrado al mundo con actuaciones que ya lo comparan con Messi. La lista de nominados refleja el talento emergente, con Dembélé liderando a ocho de sus compañeros del PSG.

Además de los premios masculinos y femeninos al mejor jugador, la ceremonia del lunes 22 de septiembre incluirá una serie de nuevos galardones. Por primera vez, se entregarán el Trofeo Kopa y el Trofeo Yashin en sus versiones femeninas, premiando a la mejor jugadora joven y a la mejor portera. También se añade el Trofeo Gerd Müller para la máxima goleadora, complementando al ya existente en la categoría masculina.

La lista de nominados incluye a una gran cantidad de estrellas de la Premier League, LaLiga y la Serie A, mostrando la diversidad de talentos en el fútbol europeo. Jugadores como Jude Bellingham, Erling Haaland y Kylian Mbappé están entre los nominados, mientras que la inclusión de Scott McTominay, tras su gran temporada con el Napoli, ha sorprendido a muchos.

La ceremonia también reconocerá a los mejores entrenadores con el Trofeo Johan Cruyff y a los dos mejores clubes del año. Un galardón muy especial, el Trofeo Sócrates, destacará el trabajo social y humanitario de un futbolista, demostrando que el impacto del fútbol va más allá de las canchas.

El Balón de Oro se va celebrar este lunes 22 de septiembre en el Teatro del Chatelet de París. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo y dónde se entregará el Balón de Oro 2025?

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se llevará a cabo el próximo lunes 22 de septiembre. El evento se celebrará en París, en el icónico Théâtre du Châtelet, lugar que ha sido sede de este prestigioso galardón en años anteriores.

¿A qué hora comienza la ceremonia y qué premios se entregarán?

La gala dará inicio a las 9:00 p.m. CET (hora local de París). Durante la noche se entregarán un total de 13 premios, incluyendo los galardones a los sucesores de los españoles Rodri y Aitana Bonmatí, quienes se llevaron el Balón de Oro en las categorías masculina y femenina el año pasado.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por segunda vez consecutiva no aparecen entre los nominados al Balón de Oro 2025, marcando un cambio generacional en el fútbol mundial. (Fotos: AFP)

¿Dónde se podrá ver en vivo la ceremonia del Balón de Oro?

La ceremonia del Balón de Oro 2025 se transmitirá en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+ Plan Premium. Los aficionados podrán seguir toda la acción en tiempo real, desde la alfombra roja hasta el anuncio de los ganadores, en una noche que promete ser inolvidable para el mundo del fútbol.

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X