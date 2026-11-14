transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este sábado 14 de noviembre en el Estadio Municipal de Braga, siendo el primer partido tras el retiro de Cristiano Ronaldo, a partir de la 2:45 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación por Disney Plus. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Portugal vs. Dinamarca: ver transmisión en ESPN y Disney Plus. (Video: @portugal)
Portugal vs. Dinamarca: ver transmisión en ESPN y Disney Plus. (Video: @portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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