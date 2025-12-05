ESPN EN VIVO transmitirá, este viernes 5 de diciembre el sorteo de los grupos para el EN VIVO y EN DIRECTO desde Washington DC. ¿Por dónde se verá? Este evento será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en suelo español se verá por La 1 de RTVE, GOLTV y Movistar Plus. En México lo verás por TUDN y en Estados Unidos lo verás por Telemundo Deportes. ¿A qué hora empieza la ceremonia? El sorteo comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se verá a las 2:00 p.m.. Mientras que en Paraguay será la 1 de la tarde. Sigue en Depor el minuto a minuto de este mega evento.

Grupos del Mundial 2026:

GRUPO A
México
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • México vs. por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • México vs. por confirmar
  • Por confirmar vs. México
  • Por confirmar

GRUPO B
Canadá
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Canadá vs. por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Canadá vs. por confirmar
  • Por confirmar vs. Canadá
  • Por confirmar

GRUPO C
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO D
Estados Unidos
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Estados Unidos vs. por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Estados Unidos vs. por confirmar
  • Por confirmar vs. Estados Unidos
  • Por confirmar

GRUPO E
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO F
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO G
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO H
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO I
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO J
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO K
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO L
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

ESPN EN VIVO, Sorteo Mundial 2026: online vía DSports, DIRECTV y América TV gratis. (Video: TV Pública)
