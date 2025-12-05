ESPN EN VIVO transmitirá, este viernes 5 de diciembre el sorteo de los grupos para el Mundial 2026 EN VIVO y EN DIRECTO desde Washington DC. ¿Por dónde se verá? Este evento será transmitido para toda Latinoamérica por DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en suelo español se verá por La 1 de RTVE, GOLTV y Movistar Plus. En México lo verás por TUDN y en Estados Unidos lo verás por Telemundo Deportes. ¿A qué hora empieza la ceremonia? El sorteo comenzará a las 12:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se verá a las 2:00 p.m.. Mientras que en Paraguay será la 1 de la tarde. Sigue en Depor el minuto a minuto de este mega evento.
Grupos del Mundial 2026:
|GRUPO A
|México
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO B
|Canadá
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO C
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO D
|Estados Unidos
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO E
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO F
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO G
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO H
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO I
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO J
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO K
Partidos, fixture y calendario:
|GRUPO L
Partidos, fixture y calendario:
