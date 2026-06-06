ESPN transmitirá EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el duelo entre vs. por un partido amistoso. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Televen y Venevisión en territorio venezolano, además del servicio de televisión por suscripción Simple TV. En Latinoamérica, se verá en ESPN por Disney Plus- Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Inter&Co Stadium será el escenario de este duelo que comenzará este sábado 6 de junio desde las 5:00 p.m. (horario en Perú), con una hora más en Venezuela, mientras que dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

ESPN, Venezuela vs. Turquía: transmisión de Venevisión, Televen y Simple TV. (Video: LaVinotinto)
ESPN, Venezuela vs. Turquía: transmisión de Venevisión, Televen y Simple TV. (Video: LaVinotinto)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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