Hoy, se realizará EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2024, otorgado por la revista France Football en conjunto con la UEFA. Para esta edición, entre los principales nominados se encuentran Vinicius Junior y Jude Bellingham (Real Madrid), así como Rodri Hernández (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG/Real Madrid) y Erling Haaland (Manchester City). Para esta ocasión, se agregarán nuevas distinciones: ‘mejor club’ y ‘mejor entrenador’ (incluida la versión femenina). También se mantendrán el ‘mejor joven’ (trofeo Kopa), el ‘mejor portero’ (Yashin), el ‘mejor delantero’ (Gerd Müller) y el premio Sócrates (trabajo humanitario). Todas las categorías se decidirán mediante una votación entre periodistas especializados. La ceremonia iniciará a las 2:00 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING en Perú a través de las señales de ESPN, Disney Plus. Si estás en Argentina, lo verás en TNT Sports, DGO, Flow o Telecentro Play. Para España es a través de Movistar Plus + y en México por TUDN, VIX y Canal 9. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.

Ceremonia del Balón de Oro 2024. (Vídeo: @ballondor)