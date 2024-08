Hoy desde el Estadio PGE Narodowy (58.580 espectadores), Real Madrid vs Atalanta juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la Supercopa de Europa. El partido, que marcaría el ansiado debut oficial de Kylian Mbappé como merengue, arrancará a las 2 de la tarde (hora peruana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA porESPN, Disney Plus, MAX, TNT y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor.com puede ofrecerte.

El Real Madrid, eterno campeón de Europa: el club español conquistó por decimoquinta vez el torneo en el que construyó su leyenda, esta vez superando 2-0 al Borussia Dortmund, el sábado en la final de Wembley. (Video: AFP)