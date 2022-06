Francia vs. Dinamarca se ven las caras en partido (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido de la primera jornada de la Liga A y el Grupo 1 de la UEFA Nations League, este viernes 3 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario peruano) en el estadio de Francia. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por ESPN y STAR Plus.

Como antesala de lo que ocurrirá dentro de unos meses en Qatar 2022, ambas selecciones se cruzan en el torneo de UEFA. Franceses y daneses salieron sorteados en la misma zona del Mundial junto con Túnez y el ganador de la repesca intercontinental que disputarán Perú frente al ganador del cruce entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.

¿A qué hora juegan Francia vs. Dinamarca por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Francia, que clasificó invicto a la Copa del Mundo, inicia la defensa titular de la UEGA Nations League. El elenco liderado por Didier Deschamps se presenta sin Paul Pogba en el medio sector, pero con lo mejor que posee en materia ofensiva: Antoine Griezmann, Karim Benzema y Kylian Mbappé deben ser inicialistas.

De su lado, Dinamarca, que también clasificó con comodidad a Qatar 2022, inicia la preparación para el certamen con un examen complicado. El técnico Kasper Hjulmand tiene grandes posibilidades de alinear a su mejor tridente de mediocampistas: Christian Eriksen, Thomas Delaney y Pierre-Emile Hojbjerg.

¿Qué canal pasa el partido de Francia vs. Dinamarca?

Para ver el partido entre Francia y Dinamarca de la UEFA Nations League hay dos opciones en los canales de TV. Si te encuentras en Sudamérica puedes verlo vía ESPN. Si vives en México y Centroamérica puedes seguirlo en Sky HD.

¿Dónde ver el partido Francia vs. Dinamarca por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Francia y Dinamarca puedes hacerlo a través de varias señales. Si te encuentras en Sudamérica deberás seguir este partido vía Star Plus. Si estás en México podrás verlo en Blue To Go Video Everywhere. Finalmente, en España podrá ver el partido en UEFA TV.

Francia vs. Dinamarca: posibles alineaciones del partido

Francia: Lloris; Koundé, Varane, L. Hernandez; Coman, Tchouaméni, Kanté, T. Hernandez; Griezmann, Benzema, Mbappé.

Dinamarca: Schmeichel; Wass, Christensen, Vestergaard, Maehle; Hojbjerg, Delaney, Eriksen; Skov, Dolberg, Poulsen.

¿Dónde juegan Francia vs. Dinamarca por la UEFA Nations League?





