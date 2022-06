Inglaterra vs. Italia EN VIVO Star+: se enfrentarán este sábado 11 de junio desde la 1:45 p. m. (hora peruana) por la tercera fecha del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League. El partido también será transmitido por ESPN y ViX, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto de Depor.com.

Las acciones se desarrollarán en el Molineux Stadium de Wolverhampton y el árbitro polaco Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia. En este momento, el Grupo 3 tiene a Italia como líder, con cuatro puntos; seguido por Hungría, que suma tres; Alemania, llevando dos; e Inglaterra, con solo una unidad.

¿En qué canal ver partido Inglaterra vs. Italia?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, Star+, ESPN

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Internacional: UEFA.tv

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: Star+

Estados Unidos: ViX, Fubo Sports Network

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿A qué hora ver partido Inglaterra vs. Italia?

Estados Unidos – 11.45 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 1.45 p. m. hora de Texas

Perú – 1.45 p. m.

Ecuador – 1.45 p. m.

Colombia – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 2.45 p. m. hora de Miami

Chile – 2.45 p. m.

Bolivia – 2.45 p. m.

Venezuela – 2.45 p. m.

Paraguay – 2.45 p. m.

Uruguay – 3.45 p. m.

Argentina – 3.45 p. m.

Brasil – 3.45 p. m.

Inglaterra - 7.45 p. m.

España – 8.45 p. m.

Italia – 8.45 p. m.

El arranque de la selección inglesa en la UEFA Nations League ha dejado muchas dudas en los hinchas, en especial por la sorpresiva caída en su visita a Hungría. A pesar de que Gareth Southgate encaminó a su escuadra a pelear por cosas importantes en la última Eurocopa, las circunstancias han dado un giro inesperado.

Las grandes figuras de ‘The Three Lions’ no han mostrado su mejor versión en lo colectivo y están obligados a dar un salto de calidad en casa. En busca de variantes en el juego, todo apunta a que Conor Gallagher se hará con un espacio en el equipo titular, al igual que Jarrod Bowen, ambos de gran campaña en la Premier League.

Y en el eje del ataque estará Harry Kane, quien precisamente fue el autor del único gol de Inglaterra en el empate frente a Alemania. El detalle es que el delantero no ha sido bien alimentado y solo pudo inflar las redes de penal. Esta vez, Jack Grealish se perfila como su principal socio.

Por su parte, la selección de Italia trata de dar rodaje a algunos jóvenes jugadores, luego del fallido intento por clasificar a la Copa del Mundo Qatar 2022. En la victoria sobre Hungría (2-1), el entrenador Roberto Mancini ubicó a Wilfried Gnonto, de 18 años, como el ‘9′, en compañía de Giacomo Raspadori y Matteo Politano.

De no mediar inconvenientes, los dos últimos futbolistas en mención repetirán su presencia en el campo, pero habría un cambio en el tridente de la ‘Azzurra’: Alessio Zerbin viene peleando por hacerse con un espacio. No obstante, tampoco se descarta la presencia de Andrea Belotti.

Inglaterra vs. Italia: historial de partidos

Desde febrero de 1997, los partidos Inglaterra vs. Italia se dieron en 10 ocasiones y el balance es favorable para la ‘Azurra’: ganó cuatro veces y suma otros dos triunfos por penales. En ese lapso de tiempo, los ‘The Three Lions’ solo impusieron condiciones en una oportunidad.

11-07-2021: Italia 1-1 Inglaterra (penales 3-2) - Eurocopa

27-03-2018: Inglaterra 1-1 Italia - Amistoso

31-03-2015: Italia 1-1 Inglaterra - Amistoso

14-06-2014: Inglaterra 1-2 Italia - Mundial Brasil 2014

15-08-2012: Inglaterra 2-1 Italia - Amistoso

24-06-2012: Inglaterra 0-0 Italia (penales 2-4) - Eurocopa

27-03-2002: Inglaterra 1-2 Italia - Amistoso

14-11-2000: Italia 1-0 Inglaterra - Amistoso

10-10-1997: Italia 0-0 Inglaterra - Eliminatorias

11-02-1997: Inglaterra 0-1 Italia - Eliminatorias

Inglaterra vs. Italia: posibles alineaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Harry Maguire, Kieran Trippier; Conor Gallagher, Declan Rice, Jude Bellingham; Jarrod Bowen, Harry Kane y Jack Grealish.

Italia: Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Alessandro Bastoni, Leonardo Spinazzola; Nicolo Barella, Sandro Tonali, Lorenzo Pellegrini; Matteo Politano, Giacomo Raspadori y Alessio Zerbin.





