En el Estadio Geodi Park de Tennessee, Inter Miami vs. Nashville SC chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones CONCACAF, también conocido como Concachampions. El partido, que será trascendental para el conjunto de Lionel Messi, quienes buscan obtener una ventaja significativa de cara al partido de vuelta, arrancará a las 9:00 de la noche (hora peruana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por STAR Plus para América Latina, mientras que FOX Sports será la señal encargada pasar el duelo en México. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

La participación de Inter Miami en la Concachampions 2024 ya ha comenzado, y también significa el primer partido de Lionel Messi en esta Copa de Campeones de la Concacaf. Los dirigidos de Gerardo Martino han tenido un excelente inicio en la MLS, ocupando el primer lugar de la tabla con 7 puntos tras un empate y dos victorias.

El último encuentro de las Garzas fue contra el Orlando City, donde obtuvieron una victoria aplastante por 5-0, con dos goles de Luis Suárez y otros dos de Messi. Ahora se preparan para enfrentarse al Nashville, un equipo que ha tenido un comienzo complicado en la Major League Soccer, con solo dos puntos en dos partidos disputados.

No obstante, recientemente eliminaron al Moca de República Dominicana en la Primera Ronda de la Concachampions. Nashville avanzó con un marcador global de 7-0, tras ganar 0-3 en el primer encuentro y luego 4-0 en el segundo compromiso. Ahora, ambos representantes estadounidenses, que ya tienen historial enfrentándose, se encontrarán una vez más en el campo de juego.

Inter Miami aseguró su primer título oficial al vencer a los de Nashville en la final de la Leagues Cup 2023, en una definición que se resolvió en los tiros desde el punto penal. Además, esta victoria garantizó la participación de los rosados en la actual edición de la Concachampions, donde también forman parte los mediocampistas españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, y el delantero uruguayo Luis Suárez.

¿A qué hora juega Inter Miami vs. Nashville SC?

Inter Miami vs. Nashville SC se realizará en el Geodi Park, este jueves 7 de marzo, desde las 9:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 11:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 10:00 p.m. En tanto, a partir de las 8:00 p.m. en México.

¿En qué canales ver Inter Miami vs. Nashville SC?

La transmisión del partido Inter Miami vs. Nashville SC será por STAR Plus para Sudamérica. Por FOX Sports y Amazon Prime, en México. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

