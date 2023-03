Italia vs. Inglaterra se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 23 de marzo, en el marco de la fecha 1 del Grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024. El encuentro se realizará en el Estadio Diego Armando Maradona y arrancará desde las 2:45 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, Movistar y Fútbol Libre para todos los países de América Latina. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor.

Italia se alista para medirse ante Inglaterra por las Eliminatorias Eurocopa 2024. (Video: Selección de Italia)

Italia vs. Inglaterra: probables alineaciones

Italia: Donnaruma; Spinazzola, Scalvini, Romagnoli, Di Lorenzo; Tonali, Verrati, Pellegrini; Chiesa, Berardi y Scamacca.

Inglaterra: Aaron Ramsdale; Chilwell, Guéhi, Stones, Reece James; Declan Rice, Jude Bellingham, James Madison; Phil Foden, Saka y Harry Kane.





