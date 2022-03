Solo en ESPN, Italia vs. Macedonia EN VIVO: repechaje de UEFA en Eliminatorias Qatar 2022

Italia vs. Macedonia del Norte EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego de semifinales de la Ruta C de los playoffs de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, este jueves 24 de marzo desde las 2:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

La cuatro veces campeona de los Mundiales, Italia, retomará su camino en la búsqueda por asegurar un boleto para decir presente en Qatar 2022 cuando reciba a Macedonia del Norte. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Renzo Barbera.

¿A qué hora se juega el Italia vs. Macedonia del Norte por Eliminatorias?

México: 1:45 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 2:45 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:45 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Italia vs. Macedonia del Norte: canales del partido y cómo ver por TV

El Italia vs. Macedonia del Norte será uno de los duelos más atractivos de la jornada de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Renzo Barbera y será transmitido para Latinoamérica por las señales de ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son ESPN+ y PrendeTV.

Italia vs. Macedonia del Norte: duelo decisivo en Palermo

Decenas de selecciones en el mundo se jugarán sus últimas fichas para conseguir un boleto para Qatar 2022. Dos de ellas son Italia y Macedonia del Norte, que se enfrentarán a partido único y lucharán por meterse en la final, donde una chocará con el ganador de la llave Portugal-Turquía.

La gran final de la Ruta C está pactada para el martes 29 de marzo. Ese día, sabremos si Portugal o Italia inscribió su nombre en el Mundial o, en lo que sería una total sorpresa, lo hacen Macedonia del Norte o Turquía. Está claro que todo puede pasar.

Italia vs. Macedonia del Norte: la ‘Azzurra’, obligada a ganar

Italia perdió la chance de meterse al Mundial de manera directa al encadenar dos empates consecutivos ante Suiza e Irlanda del Norte. Con ello, la ‘Azzurra’ acabó su grupo con dieciséis puntos, dos menos que los helvéticos que se ahorraron disputar el repechaje al acabar como líderes.

“Nuestro objetivo es ganar el Mundial. Pero para ganar el Mundial, tenemos que ganar estos dos partidos, no podemos tener otro discurso”, declaró el entrenador de Italia, Roberto Mancini, de cara al desafío internacional.

Mancini, por otro lado, se refirió a la situación actual de Gianluigi Donnarumma, después del grosero error con PSG en el Bernabéu que permitió un gol de Real Madrid y desencadenó en la eliminación de los parisinos de la Champions League.

“¿Preocupado? En absoluto. Tener a Gigio con nosotros es siempre mejor que tenerle en contra”, dijo delante de la prensa el patrón de los campeones de Europa, en el inicio de la concentración de los italianos en el centro técnico de Coverciano, en Florencia.

Italia vs. Macedonia del Norte: los macedonios van por el golpe

Macedonia del Norte continuará persiguiendo su sueño de llegar al Mundial por primera vez en la historia. El ‘Lince Rojo’ se ganó el derecho de disputar el repechaje gracias a su buena campaña en la ronda de grupos, en la que registró dieciocho unidades y quedó por detrás de la líder Alemania.

“Italia es la actual campeona de Europa. Juega un fútbol diferente y pone las cosas difíciles a todos sus rivales. Nosotros tenemos que adaptarnos al reto”, declaró en la previa el seleccionador de Macedonia del Norte, Blagoja Milevski.

Italia vs. Macedonia del Norte: historial de enfrentamientos

Italia 1-1 Macedonia del Norte | 2017 | Eliminatorias

Macedonia del Norte 2-3 Italia | 2016 | Eliminatorias

Italia vs. Macedonia del Norte: probables alineaciones

Italy: Donnaruma, Emerson, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Veratti, Jorginho, Barella, Insigne, Berardi e Immobile. DT: Roberto Mancini.

North Macedonia: Dimitrievski, Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski, Ethemi, Bardhi, Nikolov, Churlinov, Ristovski y Trajkovski. DT: Blagoja Milevski.





