¡Sigue los detalles! U. Católica vs. Colo Colo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | LIVE STREAMING por la fecha 10 del Campeonato Nacional PlanVital. Sigue todos los detalles de este encuentro por las señales televisivas de TNT Sports, Estadio TNT y Fútbol Libre TV, desde las 3:00 p.m. si te encuentras en Chile y a las 2:00 p.m. desde Perú. Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todos los detalles desde el estadio San Carlos de Apoquindo, situado en la localidad de Santiago.

Universidad Católica llega a este encuentro como claro favorito, no tanto por la superioridad sobre su rival, sino por su ubicación en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional PlanVital. Actualmente están ubicados momentáneamente en la segunda casilla con dieciocho puntos tras nueve jornadas disputadas.

En lo que respecta al rendimiento colectivo del equipo, el hecho de haber quedado fuera de la Copa Sudamericana en manos de Audax Italiano significó un duro golpe en las expectativas de la hinchada. Sin embargo, consideran que tienen el plantel para pelear por el título.

En la conferencia de prensa previo al partido, Ariel Holan, estratega de los universitarios, estuvo bajo la lupa por las recientes declaraciones que dio Gabriel Milito, apuntándolo como uno de los responsables del mal momento que vive Independiente de Avellaneda. Sin entrar en polémica, el argentino le respondió.

“Creo que no es momento de entrar en polémicas ni responder, porque, para mí, primero está Independiente. Ayer, hoy y el día en que me muera. Me sobran argumentos para responder y cuando llegue el momento los voy a esgrimir”, manifestó.

U. Católica vs. Colo Colo: horarios del partido

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Chile: 3:00 p.m.

En contraparte, Colo Colo llega a este partido luego de haber vencido al Santiago City por la Copa de Chile, con goles de Marcos Bolados y Carlos Palacios. Previo a ello, también debutó en la Copa Libertadores 2023 con un empate por 1-1 frente al Deportivo Pereira.

Gustavo Quinteros, director técnico del ‘Cacique’, se refirió a este compromiso en conferencia de prensa. “Son de esos partidos que todos queremos estar, jugar, dirigir. Son clásicos, los partidos más lindos. Hay que aprovechar para mostrar el mejor nivel y aportar lo mejor. Es un partido importante y hemos trabajado muy bien. El equipo viene creciendo”, manifestó.

“Analizamos muy bien el torneo. No hay un equipo que esté jugando a muy buen nivel, excepto Huachipato, que viene sin tantos altibajos. Todos los equipos, incluyéndonos, pasan por momentos buenos y malos”, agregó.

“Lo que pasa es que Católica ganó partidos con sus fortalezas y hay que valorar que más allá de que no haya jugado tan bien o regular, sí lo ha conseguido en los resultados. A veces cuando no juegas tan bien pero sacas resultados puedes estar arriba en la tabla. Los equipos que ganan dos o tres partidos seguidos se prenden arriba. Todavía no veo un equipo que saque diferencias futbolísticas”, finalizó.

U. Católica vs. Colo Colo: últimos enfrentamientos

2013 - Colo Colo 0 - 1 U. Católica

2014 - Colo Colo 2 - 2 U. Católica

2015 - Colo Colo 0 - 3 U. Católica

2016 - Colo Colo 3 - 0 U. Católica

2017 - Colo Colo 2 - 0 U. Católica

2018 - Colo Colo 1 - 0 U. Católica

2019 - Colo Colo 2 - 3 U. Católica

2020 - Colo Colo 0 - 2 U. Católica

2021 - Colo Colo 2 - 1 U. Católica

2022 Colo Colo 0 - 0 U. Católica

U. Católica vs. Colo Colo: posibles alineaciones

U. Católica: M. Dituro; E. Mena, G. Burdisso, C. Cuevas, B. Ampuero, B. Nieto; I. Saavedra, C. Pinares; F. Di Santo, F. Zampedri, A. Aravena.

M. Dituro; E. Mena, G. Burdisso, C. Cuevas, B. Ampuero, B. Nieto; I. Saavedra, C. Pinares; F. Di Santo, F. Zampedri, A. Aravena. Colo Colo: B. Cortés; R. González, M. De Los Santos, M. Falcón; A. Bouzat, E. Pávez, C. Fuentes, J. Rojas Orellana; L. Gil; D. Pizarro, M. Bolados Hidalgo.





