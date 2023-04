No es un secreto que José Mourinho es uno de los entrenadores más polémicos en el mundo y que ha tenido fricciones con muchos futbolistas. Antonio Cassano fue uno de ellos y el ex futbolista habló sobre el estratega portugués y la forma de juego que tiene cada uno de sus equipos. Además, detalló que siempre le echa la culpa a los jugadores, cuando quien falla es él.

“Mourinho debe entender que mientras sus equipos jueguen tan mal, siempre encontrará al menos una persona que se lo diga: yo. ¿Tanto ha ganado? Me importa un bledo. Si sus equipos juegan como la mie***, lo digo y no me escondo”, soltó en entrevista con ‘La Gazzetta dello Sport’.

A su vez, realizó una comparación con los técnicos que han pasado por la Serie A y lo puso al mismo ‘nivel’ que Massimiliano Allegri. Cassano no dejó dudas de su postura ante Mourinho y esto se debe a la mala relación que formó con el DT con el paso del tiempo.

“A Mou le pasa lo mismo que a Allegri. Con los jugadores fuertes que tienen, juegan un fútbol obsceno. ¿Tienen trofeos en su vitrina? ¿Y qué?”, sacó a coalición el nombre del técnico de la Juventus quien también es reconocido por sus logros en la escuadra ‘bianconera’.





Mourinho en equipos de poder económico

Cassano habló sobre las excusas de Mourinho ante malos resultados o una temporada negativa, el ex delantero aseguró que siempre culpa a los jugadores del equipo, antes de reconocer que no hace bien su trabajo. El portugués ha tenido la oportunidad de dirigir a equipo como Real Madrid, Chelsea y Manchester United.

“Es su excusa favorita para echar la culpa a otros. La Roma tiene el tercer presupuesto más alto de Italia después del Inter y la Juve. El jugador más fuerte del mercado era Dybala y se lo llevó. Y luego Matic y Wijnaldum, todas sus peticiones”, aseguró el ex futbolista de la Selección de Italia.





