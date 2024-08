Todo listo para definir a las nuevas campeonas del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos París 2024. Estados Unidos vs. Brasil EN VIVO se verán las caras este sábado 10 de agosto, a partir de las 11:00 a.m. (Tiempo del Este) y con transmisión de Claro Sports y NBC (solo para USA), donde se sabrá cuál de estas dos escuadras se alzará con la medalla de oro en el podio olímpico. Los antecedentes no favorecen para nada a la selección brasileña, que tiene una enorme revancha pendiente ante las norteamericanas en Juegos Olímpicos.

Esta será la tercera final que protagonicen Estados Unidos y Brasil en unos Juegos Olímpicos, pues en Atenas 2004 y Beijing 2008 se enfrentaron, ambas culminando con victorias para las norteamericanas en tiempo suplementario (2-1 y 1-0 respectivamente). Además, la mejor jugadora de todos los tiempos, Marta, estuvo presente en aquellas ediciones y también estará en esta final, por lo que puede ser un duelo aparte para ella.

Cabe resaltar que Brasil viene de dejar en el camino a una de las grandes favoritas, España, a la que derrotó en tiempo regular por 4-2, en una gran exhibición de fútbol. Por su parte, Estados Unidos dejó fuera a Alemania por la mínima diferencia y quieren revalidar la condición de candidatas al oro con la que llegaban a esta cita olímpica.

Brasil venció 1-0 a Francia y avanzó a las semifinales del fútbol femenino de los Juegos Olímpicos París 2024. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Brasil la final del fútbol femenino?

La hora de inicio pactada para el arranque del partido de Estados Unidos vs. Brasil EN VIVO será a partir de las 11:00 a.m. (Tiempo del Este), donde ambas selecciones definirán a la ganadora de la medalla de oro en el fútbol femenino en estos Juegos Olímpicos París 2024. Aquí también te dejamos con las zonas horarias para que puedas ver el encuentro desde cualquier parte de USA.

Horarios USA vs. Brasil Ciudades en Estados Unidos 11:00 a.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 10:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 9:00 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 8:00 a.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Estados Unidos vs. Brasil: horarios en el mundo

Brasil: 12:00 p.m.

España: 5:00 p.m.

Francia: 5:00 p.m.

México: 9:00 a.m.

Perú: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Chile: 11:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

¿En qué canales ver Estados Unidos vs. Brasil EN VIVO final fútbol femenino?

La transmisión del juego de los Estados Unidos vs. Brasil EN VIVO por la medalla de oro del fútbol femenino en los Juegos Olímpicos París 2024 será transmitido a través de NBC (USA), Globo (Brasil) o Claro Sports (Latinoamérica). Pero estas no son las únicas opciones en TV que tienes disponibles para ver el partido de USA vs. Brasil, por lo que aquí te dejamos con más canales en diversas partes del mundo para ver el juego.

PAÍS CANALES USA VS. BRASIL Colombia GOL Caracol México TUDN España Eurosport Chile 13.Go

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Brasil online la final del fútbol femenino?

La transmisión de la gran final del fútbol femenino entre Estados Unidos vs. Brasil ONLINE podrás disfrutarla a través de la señal de Claro Sports en su cuenta oficial de YouTube (para todo Latinoamérica) o mediante USA Network, la plataforma de streaming de NBC que pasará este partido desde USA. Estas son las dos opciones que tienes para poder seguir el juego minuto a minuto desde cualquier dispositivo móvil.

Estados Unidos vs. Brasil: posibles alineaciones

Posible XI de Estados Unidos: A. Naeher, S. Coffey, T. Davidson, C. Dunn, E. Fox, N. Girma, L. Horan, R. Lavalle, T. Rodman, S. Smith, M. Swanson. DT: E. Hayes

Posible XI de Brasil: Lorena; Thais, Tarsian, Rafaele (Lauren) y Yasmim; Duda Sampaio, Ana Vitoria (Angelina), Adriana y Jennifer; Gabi Portillo y Gabi Nunes.