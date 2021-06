El último partido de Francia antes del debut en la Eurocopa ante Alemania fue un triunfo por 3-0 frente a Bulgaria. Una vez más, el campeón del mundo dejó en claro que llega como favorito al torneo de selecciones europeas, aunque no todo fue felicidad. Al final del encuentro, Olivier Giroud se quejó de que no le pasaron más veces el balón. Los reclamos fueron dirigidos especialmente para Kylian Mbappé. Sin embargo, el delantero del PSG no cayó en provocaciones y guardó silencio.

Según prensa francesa, Mbappé estaba decidido a responderle a Giroud en una conferencia de prensa el último jueves, pero el entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, puso paño fríos a la situación, haciendo que ‘Kiki’ olvide las palabras del delantero del Chelsea, recientemente proclamado campeón de Europa.

El popular ‘Donatello’, a pesar de que las palabras de Giroud lo molestaron, decidió pasar la página poniendo por delante la estabilidad del grupo a pocos días del inicio de su participación en la Eurocopa. Ahora, el joven atacante del PSG solo piensa en el partido frente a Alemania el próximo martes.

“Dicen que soy discreto, pero es porque a veces pido los balones y no me llegan. Después, intento hacer todas las llamadas posibles a mis compañeros, e intentar aportar soluciones en el área”, había dicho el futbolista del Chelsea.

“Con dos buenas asistencias de Ben Yedder y Pavard, pude terminar bien el partido, pero podríamos haber marcado más goles si hubiéramos sido más eficientes. Estoy muy feliz de poder haber ayudado al equipo, no estoy amargado”, agregó.

Deschamps opinó

El seleccionador galo, Didier Deschamps no esquivó lo dicho por su jugador y sin titubear, respondió al segundo máximo goleador histórico de Francia.

“Si los balones llegaran siempre a los que piden la pelota… Es siempre lo mismo. Puede que sea verdad lo que dice Giroud. En algunas situaciones, es el pase el que no llega. No debemos estigmatizar a Kylian ni a nadie. Olivier no tiene el mismo perfil que Mbappé. Tiene una posición pivotante más axial, y en la primera parte con Benzema los tres podían cambiar de posición e intercambiar zonas. Depende de los jugadores elegir”.





