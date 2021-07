Las autoridades cargan y responsabilizan a la UEFA. La Organización Mundial de la Salud (OMS) se mostró este jueves “preocupada” por el contagio creciente de coronavirus países que acogen la Eurocopa de fútbol e instó a evaluar los riesgos y a impulsar medidas de mitigación.

“Nos preocupan las grandes reuniones de gente, sobre todo en países donde están subiendo los nuevos casos. Es importante implementar medidas de salud pública. Los organizadores y las autoridades locales deben impulsar iniciativas para reducir el contagio”, afirmó el jefe de OMS-Europa, Hans Kluge.

Kluge resaltó que no se puede excluir que ese tipo de acontecimientos deportivos funcionen como eventos de “supercontagio” y recordó la importancia de mantener la distancia, lavarse las manos y llevar mascarilla donde sea necesario.

“No son solo los partidos en sí, sino también otros eventos relacionados con la Eurocopa”, resaltó la responsable de Emergencias de OMS-Europa, Catherine Smallwood.

Smallwood señaló que el “mensaje principal” es que los sistemas de salud deben estar listos para responder ante fuertes subidas del contagio provocadas por la Eurocopa, lo que incluye aumento de test, rastreo y secuenciación de pruebas, así como aislamiento de los infectados.

La OMS recordó no obstante que el peligro no es solo la Eurocopa, sino también otros acontecimientos que reúnen a mucha gente durante el verano, como los festivales de música.

UEFA “irresponsable”

El ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, responsable también de Deportes, calificó este jueves de “absolutamente irresponsable” a la UEFA por permitir la presencia de decenas de miles de aficionados en Wembley por la Eurocopa.

“Considero absolutamente irresponsable la postura de la UEFA”, dijo en una rueda de prensa para hablar sobre las normativas de ingreso a Alemania para viajeros, y recordó que precisamente en Reino Unido los niveles de contagios son ahora mismo muy elevados.

Asimismo, sostuvo que minimizar contactos y respetar las normas de higiene son medidas “indispensables” que difícilmente se pueden cumplir si se miran las imágenes de los partidos. La aglomeración de personas y los abrazos para celebrar los triunfos inevitablemente “fomentan los contagios”, dijo.

Agregó que con estadios más vacíos, pero aún así con 14.000 aficionados, como en Múnich, es posible respetar las normas de distanciamiento y apoyar de igual manera a la selección.

“No me explico por qué la UEFA no sigue una línea responsable”, criticó, al tiempo que expresó su sospechas de que “una vez más se trata del aspecto comercial” que, dijo, no debería “eclipsar” la protección de la población ante contagios.





