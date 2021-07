Kylian Mbappé tuvo una Eurocopa para el olvido. El atacante del PSG no pudo anotar a lo largo del torneo y falló el penal decisivo en el Francia vs. Suiza que terminó dejando fuera al equipo galo del torneo continental. Luego de la eliminación, las críticas sobre él no faltaron y, por ello, sus compañeros decidieron salir a poner la cara por él y defenderlo. El último de ellos fue Paul Pogba.

En conversación con “El Chiringuito”, el volante de Manchester United destacó que su compatriota no fue el culpable de la derrota del equipo galo. “Claro que no (Mbappé es culpable)”, inició Paul.

Pogba explicó que la mayoría de personas se ilusionó con el juego Francia. “Tenemos grandes jugadores y esperamos grandes cosas. Todo el mundo espera que haga cinco goles siempre, que sea pichichi del torneo, pero creó ocasiones, hizo su trabajo. Dio su alma, dio todo en el campo. Es un grande, va a crecer. No es culpable, estamos todos en el mismo barco”, dijo.

Asimismo, el exJuventus confesó que tras la eliminación de la Eurocopa ha llorado, ya que para él y todo el equipo era una ilusión coronarse en el torneo. “Siento de todo. Tristeza porque sabemos que podíamos pasar”, dijo.

“He llorado porque fue culpa nuestra, fue un partido de mucha emoción para todos. Era una gran ilusión”, comentó ante la atenta mirada de los panelistas del programa español. Pogba también fue cuestionado sobre el Real Madrid, equipo con el que se le ha vinculado por varias semanas, y aunque no confirmó nada, tampoco negó una posibilidad de llegar pronto al conjunto merengue.

“¿El Real Madrid? Esperaba esa pregunta (risas). Así que debo agradecerles el tiempo, debo irme.”, declaró esquivando la consulta.

Entre tanto, la temprana eliminación de Francia en la Eurocopa aumenta la incertidumbre financiera en la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que contaba con su selección para llenar las arcas y salvar un presupuesto provisional con déficit.

El recorrido de los ‘Bleus’ en la Eurocopa ha generado 12,75 millones de euros (15,1 millones de dólares) para la FFF, muy por debajo de los potenciales 28,5 millones de euros (casi 34 millones de dólares) que se llevará el futuro campeón, en caso de que gane todos sus partidos.





