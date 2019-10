El infierno de Kompany: duró cinco partidos como DT, lo mandaron al banco y ahora hay multa por su culpa

Luego de 11 temporadas ponía fin a su vínculo con el Manchester City. Con Manuel Pellegrini o con Pep Guardiola, Vincent Kompany fue un cerrojo en la zaga de los ‘Citizens’. Por eso, cuando decidía regresar a Anderlecht , el zaguero no pensaba que iba a vivir un infierno en Bélgica. El central apenas duró cinco partidos como entrenador y ahora ni siquiera juega al mando del ahora técnico Franky Vercauteren, de 62 años. Y, bueno, no solo es eso, hay mucho más trágicas historias en esta corta etapa que pasa antes de su retiro como futbolista.



Para colmo de los males, la Federación de Bélgica ha decidido multar con cinco mil a euros al Anderlecht a causa de mala inscripción de Kompany. ¿Cómo así? Kompany no tiene licencia UEFA para ejercer su cargo como entrenador, por lo que ni siquiera debió estar al mando del equipo. Los belgas alegaron que lo hacía Simon Davies, el asistente, pero a través de las imágenes de los partidos, se podía ver que ese argumento no era cierto.



Anderlecht marcha en la decimotercera posición en la tabla de posiciones, 14 por debajo de la clasificación. Un pésimo resultado para un cuadro que suele por pelear los primeros lugares. ¿Kompany tiene toda la culpa? Definitivamente que no, aunque el jugador se encuentra en la órbita como posible entrenador de los ‘Citizens’ cuando se vaya Pep Guardiola.



Como entrenador, Kompany ganó dos partidos y perdió tres. Si fuera el DT de un equipo de media tabla para abajo, el resultado hubiese sido bueno. No cuando es el Anderlecht, que vendría a ser el Real Madrid o Barcelona de Bélgica. Primera mala experiencia.



