Facebook no solo sirve como una herramienta para conocer qué hace o no un amigo, sino también para informarnos de lo que ocurre alrededor del mundo. En esta plataforma también se vive la UEFA Nations League, torneo del Viejo Continente previo a la Eurocopa 2020 en el que participa la Bosnia-Herzegovina del técnico Robert Prosinecki, ex crack croata.

El entrenador se llevó las miradas en tierras europeas el fin de semana pasado, pero no por precisamente por la victoria de sus dirigidos. Todo se debe al increíble estado físico en el que se encuentra, con el que se volvió viral.

Y es que Prosinecki era un crack en la volante de la Selección de Croacia en el Mundial Francia 1998, teniendo un desempeño envidiable en el mediocampo. Ahora luce un gran sobrepeso, como se dejó ver en el cotejo frente a Irlanda del Norte como visitante. La foto tiene miles de compartidos en Facebook.

Como se recuerda, el ex futbolista pasó por clubes como Estrella Roja, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Standard de Lieja, Porsmouth y NK Zagreb.

En el ámbito deportivo, su seleccionado obtuvo el triunfo 2-1 sobre el elenco norirlandés por 2-1. Los tantos de la victoria fueron obra de Duljević y Sarić.