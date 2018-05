"Este es un título esperado para toda la afición de Lokomotiv. 14 añosque no se ganaba un título. Esto es con mucho cariño para todos ellos. Y en especial para toda la gente de Perú. Fue una victoria muy dura. Zenit es un gran equipo. Luchamos hasta el final. Y pudimos ganar el partido. El público lo merece. Siempre nos apoyaron. El triunfo va para ellos", dijo Jefferson Farfán.

Una inmensa alegría ha tenido Jefferson Farfán luego de consagrarse -con el Lokomotiv - campeón de la Premier League de Rusia. El peruano participó en la jugada para el gol de Eder tras asistencia de Vladislav Ignatyev sobre los 88' que sirvió para la victoria sobre el Zenit.



El partido se mostró complejo en el RZD Arena para los el Lokomotiv, que desde el primer minuto fueron en busca de la victoria. Era una oportunidad única para levantar el trofeo y no la dejarían ir.



Sin embargo, se encontraron con un Zenit bien parado, que priorizó su línea defensiva para, a partir de ahí, salir jugando de contragolpe y buscando a Sebastían Driussi, solo en la parte delantera la mayor parte del encuentro.



Jefferson Farfán tuvo una oportunidad clara de gol, se llevó al portero, pero el árbitro cobró posición adelanta. El reclamo de la banca del Lokomotiv fue eufórico debido a que el línea no levantó la bandera pero, el árbitro principal señaló el outside.