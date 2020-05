El paso de André Gomes por el FC Barcelona no fue bueno. A pesar de que llegó desde el Valencia con bombos y platillos tras una gran Eurocopa en 2016, con Portugal, el volante luso no pudo ganarse un lugar en el equipo azulgrana y tras dos temporadas de altibajos, terminó en el Everton inglés.

Ha pasado un buen tiempo desde su marcha a la Premier League y Gomes ha recordado su etapa vestido de ‘blaugana’. No tuvo una buena experiencia, pero guarda gratos recuerdos de su antiguo club. Así lo ha revelado en una entrevista con ‘Eleven Sports’.

Además de expresar la gratitud que le guarda al Barcelona por haber confiado en él, André Gomes también evocó su primer día de entrenamiento en la Ciudad Deportiva: no tenía chimpunes para entrenar y tuvo que recurrir a Sergio Busquets para solucionar el problema.

“En mi primer día de entrenamientos, por culpa de un malentendido, no tenía botas para entrenar. Y Sergio Busquets me tuvo que prestar unas. Estar en el Barça fue el punto alto de mi carrera. Estoy muy agradecido al club. Jugar con todos aquellos cracks me hizo aprender muchísimo de cara al futuro. Donde quiera que vaya, llevo la base del Barça conmigo", explicó.

Gomes también se refirió a la reanudación de la Premier League tras la forzosa a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

“En cuanto a la vuelta de la Premier, claro que jugar a puerta vacía no es lo ideal, puesto que la pasión de los hinchas es fundamental. Pero creo que todos echamos de menos el fútbol y para la gente que lleva mucho tiempo en casa también es importante que vuelva a haber fútbol. Creo que es importante terminar la temporada para después, con tiempo, decidir cómo será el próximo curso”, dijo.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO