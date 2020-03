La crisis del coronavirus ha llevado a que varios clubes tomen distintas medias para aliviar el golpe económico que ya los viene afectando debido a la para de las ligas y principales torneos europeos. Sin embargo, la situación, en algunos casos, está sobrepasando a las instituciones y afectando a sus jugadores, como el caso del exjugador del Barcelona Alex Song y otros ocho futbolistas del FC Sion de Suiza, que los despidió por rechazar el recorte salarial. El exculé rompió su silencio una semana después de lo ocurrido.

“Mi abogado se encargará del tema, iremos a la FIFA. Defendemos nuestros derechos. Jugamos un amistoso el 20 de marzo y se suponía que debíamos reunirnos con el presidente el lunes y luego el martes. No tuvimos noticias”, empezó explicando Song a RMC Sport.

Según explicó el camerunés, a él y a otros ocho de sus compañeros los despidieron por no responder un mensaje de Whatsapp del presidente Christian Constantin, en el que informaba sobre la reducción salarial.

“Recibimos un mensaje de Whatsapp el martes por la tarde para decirnos que todos tenían que firmar un documento informándonos que nuestros salarios estaban bajando, que nos iba a pagar alrededor de 12.000 euros. Al día siguiente, recibimos el documento de despido sin explicación”, explicó.

Agregó: “Soy futbolista, no es mi trabajo. Hay personas para verificar que el documento es válido. No puedo firmarlo, no tuvimos ninguna discusión. Todos los clubes lo están hablando ahora, nuestro capitán no sabía nada. Juntos decidimos no firmar el documento, teníamos que hablar”.

Finalmente, Song dijo estar tranquilo pues asegura que actuó de manera profesional en todo momento. “Todos los clubes hablan con sus jugadores para encontrar soluciones. No entendemos que pasó, nadie puede hacerlo”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Kaká y Laura Pausini cantan y encantan juntos en videollamada.