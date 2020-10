Terminó la fecha FIFA y tal vez los momentos de tranquilidad para Antoine Griezmann, quien cada vez que juega para la Selección de Francia se siente más cómodo, que cuando le toca representar al FC Barcelona, club donde no logra encontrar su mejor versión futbolística.

Desde que llegó a la Ciudad Condal no ha podido demostrar porque pagaron por él 135 millones de euros. No lo hizo con Ernesto Valderde, ni tampoco al mando de Quique Setien. La explicación pasaría por la posición que ocupa en el cuadro catalán, totalmente distinta en la que lo coloca Didier Deschamps en Francia.

Durante el inicio de LaLiga no ha podido marcar un gol en los 184 minutos que estuvo en cancha. Sin embargo, con su seleccionado solo necesitó 98 minutos en cancha para estrenarse esta temporada en las redes, anotándole a Croacia por la Nations League.

El entrenador de la Selección Francesa señaló que ve un semblante distinto en el delantero cuando juega en el Barcelona, que cuando se enfunda la camiseta nacional. Incluso no dudó en dejarle un consejo a Ronaldo Koeman, para que pueda sacarle mayor rendimiento al ‘Principito’.

“Si hiciese comentarios, pienso que Koeman no estaría contento de escucharlos. A Antoine le han puesto a la derecha, algo que ha ocurrido en otras ocasiones. Y no es por la manera de pensar de Koeman, que en su día le dijo que no entendía porqué en el Barça no le ponían por el centro. No es lo mismo lo que dijo que lo que está haciendo. Es en el centro donde es más eficaz y determinante para el equipo”, afirmó el DT campeón del mundo.

Los números avalan las palabras de Deschamps. De las 33 anotaciones que lleva Griezmann con la selección gala, 20 fueron jugando como mediapunta o acompañante del delantero. En el Barça solo ha podido actuar en dichas posiciones en tres oportunidades.

