Lo que pudo ser esa pareja de centrales. En el 2008, era el Manchester United el equipo que dominaba al mundo con un gran Cristiano Ronaldo, que al siguiente año se marchó al Real Madrid. Pero además del luso, que estaba en pleno auge (ganó su primer Balón de Oro en ese entonces), el equipo inglés se sostenía también gracias a la figura de Rio Ferdinand, capitán de aquel cuadro dirigido por Ferguson. El ahora ya excentral ha revelado que ese año rechazó una oferta del Barcelona, que lo quería para ser pareja en la defensa de Puyol.

Ferdinand contó aquel episodio, hasta ahora desconocido para muchos, en una entrevista con ‘BT Sports’, en la que explicó cómo se dieron los contactos justo luego del partido de ida entre el Barza y el United por las semifinales de la Champions League de 2008.

“Estuvo cerca. Ellos estuvieron negociando con mi agente y yo hablé con Rijkaard, no directamente sobre ir pero él me transmitió su idea. Siempre lo he dicho, yo quería ir al extranjero y jugar pero la única cosa que me podía retener era si tenía éxito jugando aquí y tuve la suerte de llegar al United. Para mí era imposible irme”, admitió el exjugador de los ‘red devils’.

“Les eliminamos y fuimos campeones de Europa, ¿para qué querría irme del campeón de Europa a otro club en transición? En ese momento, Xavi, Inieta y Messi no eran los jugadores en los que se convirtieron a los tres o cuatro años”, argumentó.

Y entonces desde las oficinas del Camp Nou pusieron en marcha su ‘Plan B’, que terminó siendo Gerard Piqué. El defensor también militaba por entonces en el Manchester United y no dudó en marcharse al cuadro azulgrana, donde no tardó en hacerse de la titularidad junto a Puyol. Al siguiente año, 2009, ambos clubes se enfrentaron en la final de la Champions con victoria para los azulgrana, que esa temporada logró el sextete.

