Tras quedar eliminado contra Marruecos en los cuartos de final del Mundial Qatar 2022, Cristiano Ronaldo, como si fuera un niño, salió llorando. Nadie podía controlarlo. Era su fin en este torneo. Ante eso, muchos criticaron al ex entrenador de Portugal, Fernando Santos, porque en encuentros donde la selección de Portugal necesitaba un líder, colocó a ‘CR7′ en la banca de suplentes. Él rompió su silencio y reveló los motivos por los cuales el delantero portugués no era titular en el equipo. Además, indicó que no mantiene comunicación con Ronaldo después del mundial.

Cristiano Ronaldo era titular indiscutible en el once de la selección de Portugal. Sacarlo del once inicial o cambiarlo en partidos de importancia era, para muchos, una locura total. Sin embargo, esto ocurrió en pleno Mundial de Qatar, cuando el entrenador portugués, Fernando Santos, reunió valor y no alineó a ‘CR7′ como titular, afectando el ego del delantero y rompiendo así su relación de más de 20 años entre el jugador y el entrenador.

Santos conoce a Cristiano desde hace toda la vida. Presenció su ascenso, cómo avanzó hasta convertirse en el mejor, pero también su abrupta caída que llevó a un descenso en su rendimiento, ya no siendo el delantero feroz y respetado que solía ser. “Tenía una relación muy fuerte con Cristiano. Nos conocimos en el Sporting cuando él sólo tenía 19 años y esa relación se fortaleció desde que nos conocimos en la Seleção. Siempre nos llevamos muy bien. La expresión es un poco fuerte, pero casi como padre e hijo, o hermano menor y hermano mayor. Teníamos una relación muy estrecha y muy fuerte, tanto a nivel profesional como personal. Tomé una decisión que fue estratégica en Qatar”, relató el estratega portugués.

Ronaldo no pasaba por un buen momento en lo futbolístico. El delantero, en ese momento jugador del Manchester United, vivió un tormentoso acontecimiento que lo marcó tanto en lo personal como en lo futbolístico. Santos era consciente de eso y optó por alinear a otros jugadores en su lugar. “No hablamos desde que llegué de Qatar. Teníamos una relación deportiva y personal muy estrecha. Lo que pasó nada tiene que ver con eso. Fue una decisión técnica. En el segundo semestre de 2022 pasó seis meses terribles, mentalmente y físicamente. Comenzó con esa desgracia que le sobrevino a él y a su familia y que ninguno de nosotros querrá pasar (la muerte de uno de dos hijos gemelos), comentó.

Santo, quien fue el arquitecto del mayor logro en la historia de ‘As Quinas’, la Euro 2016, señaló lo siguiente: “Después volvió al United, pero prácticamente no jugaba. Si me preguntas si Cristiano físicamente, e individualmente, estaba en lo más alto, te digo que sí. Nadie cuida mejor su cuerpo, y su rendimiento, como él... Si hiciéramos pruebas, de forma individual, él estaría en lo más alto”, precisó Santo durante la entrevista.





El inicio del fin Fernando Santos y Cristiano Ronaldo

Fernando, quien fue entrenador de Portugal durante cerca de ocho años, no quería arriesgar y decidió que Ronaldo jugara la segunda fase del Mundial como suplente. Muchos consideraban esto una burla, ya que el ‘Bicho’ ingresaba en los minutos finales, cuando todo estaba consumado. Sin embargo, el entrenador no veía con buenos ojos el rendimiento del goleador.“El problema que tuvo le afectó mucho y luego está la parte deportiva. Cristiano no jugó la pretemporada y estuvo dos meses sin entrenar. No tenía ritmo de partido”, explicó el DT.

Y añade: “Si me pasara hoy, haría lo mismo. Pensé que estratégicamente era la mejor decisión. No fue una decisión fácil, pero el equipo es lo primero. Podía haber entrado como suplente ante Suiza, pero el partido fue tan bien que en el siguiente partido no tenía ningún sentido cambiar”. Aquella decisión marcó un antes y un después en la relación que tenía con Cristiano Ronaldo. El delantero, que ahora juega en Arabia, no tomó de forma agradable la decisión y marcó distancia.

“El día del partido, por la mañana, cuando fui a explicarle que no iba a jugar y por qué no iba a jugar, me malinterpretó. Entiendo su reacción. Por mi parte la relación es la misma y él sigue siendo como un hijo o un hermano menor para mí”. Aquel encuentro, Cristiano Ronaldo ocupó el banco de suplentes en los octavos de final contra Suiza (donde Portugal ganó 6-1 con un triplete de Gonçalo Ramos) y lo mismo pasó en la derrota por 0-1 ante Marruecos en los cuartos de final.

Finalmente, Fernando Santos comentó que se se siente apenado de que su relación con el delantero esté rota, pero él sabe que son cosas del ‘fútbol’ y no guarda ningún sentimiento negativo. De hecho, estaría dispuesto a conversar con él nuevamente. “El día que suena el teléfono siempre sabe que estoy aquí. Esto está garantizado. Sé que esto duele, sé que duele mucho, pero así es la vida. No hay ningún arrepentimiento por mi parte. Entiendo que estaba herido en ese momento y me doy cuenta de que tal vez todavía esté herido. Pero la relación que teníamos no es una relación cualquiera”, reveló que en algún momento espera que se crucen de nuevo, conversen y reparen las heridas.





