¿Será tuya, James? La camiseta de Diego Maradona en el Napoli que pasaría a manos del '10' colombiano

Su gran participación en la Copa América –aunque más corta de lo que se esperaba– no debió tomar a nadie por sorpresa. James Rodríguez disputó los cuatro partidos de la Selección de Colombia en el certamen y a un grandísimo nivel, el mismo que lo catapultó de Banfield a Porto y del AS Monaco a Real Madrid en cuestión de solo seis años.

Por eso, y tras el fin de su préstamo en el Bayern Munich, han aparecido pretendientes de sobra por el mediocampista colombiano. ¿El más fuerte? Napoli , un histórico del sur de Italia con un gran recuerdo por los volantes creativos y por esa camiseta –la ‘10’– que tanto los distingue.

Los medios italianos, en especial Corriere dello Sport, manifiestan el deseo de Aurelio de Laurentiis por James Rodríguez. (Captura) "James Rodríguez es el futbolista que disfruta de mayor consideración después de Ronaldo y Messi. A Ancelotti le gusta mucho", confesó el Presidente del Napoli. (Captura)

El Presidente del club napolitano, Aurelio De Laurentiis, y su director técnico, el laureado Carlo Ancelotti, tienen a James como prioridad para este mercado de fichajes y lo han dejado en claro, conociendo lo que puede aportar en ofensiva y el salto de calidad que le daría a un grupo hambriento de títulos. Pero su talento no es lo que está en duda.

Sucede que la camiseta que James suele vestir, la número ‘10’, fue retirada del Napoli en el verano del 2000 en honor a Diego Armando Maradona, máximo ídolo de ‘Gli Azzurri’. El argentino llegó en 1984 y lideró al conjunto napolitano a ganar los dos únicos Scudettos de la historia del club, junto a una Copa Italia, una Supercopa y una Copa de la UEFA.

Diego Maradona tuvo los mejores años de su carrera en el Napoli. Ahí se convirtió en ídolo y conquistó un total de cinco títulos. (Youtube)

Ahí, en las calles de Nápoles, la palabra del Diego es sagrada, su imagen venerada y su legado ha quedado escrito en el gramado del San Paolo, estadio donde los ‘tifosi’ disfrutaron de sus magníficos goles y grandiosas jugadas. En esas tierras, lo que para unos es apenas una tela celeste con números blancos en la espalda, para otros es mucho más que eso. Significa un ídolo, casi un dios.

La historia también marca eso. Solo un jugador –y argentino– utilizó la gloriosa ‘10’ napolitana después de Maradona. Fue Roberto Sosa, en abril del 2006, por la última fecha de la Serie C frente a Frosinone. Incluso, se dio el lujo de anotar un verdadero golazo. El ‘Pampa’ le confesó la curiosa manera cómo llegó a vestir ese dorsal al programa “Arroban Fútbol Show”.

Ahora que se habla tanto de Maradona, el 'Pampa' Sosa fue el último en vestir la 10 en Nápoles. Fue en el último partido del Napoli en Serie C1 a petición expresa del jugador. Gol 'maradoniano' y lágrimas que no pudo contener el jugador por hacerlo con un número mágico. Emoción. pic.twitter.com/g0xd8DxqJe — Pipe Olcina (@PipeOlcina17) November 13, 2018

“Yo estaba en Udinese, anotado para jugar la Copa UEFA. Napoli quiebra y lo mandan a la Serie C. Ahí abren 10 días de mercado para el Napoli y al primero que llama Pierpaolo Marino (director deportivo) es a mí. Yo le dije que no quería ir. Me respondió que vaya, que me convertiría en el rey de Napoli. Le terminé diciendo que ya, pero que le iba a pedir una cosa: el último partido que juguemos en la Serie C (donde por reglamento se usa del 1 al 11) lo jugará con la ‘10’. La última persona que la utilizó fui yo”, contó Sosa.

Queda claro: ese número –al menos para los aficionados napolitanos– no es uno más del montón. La posible llegada de James Rodríguez ha dividido opiniones en el sur de Italia, teniendo descontentos a los tradicionales y bastante entusiastas a los 'tifosi' más recientes. Incluso, el debate ha llegado hasta al hijo del mismo Maradona, quien manifestó su postura.

James Rodríguez jugó 28 encuentros en la temporada 2018/19 con el Bayern Munich, anotando en siete oportunidades. (Youtube Bundesliga)

"El 10 no se toca. Es propiedad privada de la familia. Es de mi papá. Hubo rumores con dárselo a Higuaín en su llegada, luego con Insigne, pero esto tiene que ser como en la NBA. Si tu retiras un dorsal, no puedes volver a utilizarlo", sentenció Diego Jr. a Marca.

Pasaron grandes jugadores por ‘Gli Azzurri’ durante la última década, incluyendo algunos como Hamsik, quien ya se ganó el respeto total de la afición napolitana, e Insigne, un símbolo reciente del juego pícaro que tanto practicó el Diego, pero ninguno asumió la responsabilidad de la ‘10’. Pesa, claro que sí, pero, ¿será el turno de James?

