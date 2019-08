Decisiones... cada día: Bayern Munich se la juega por Coutinho y lanza oferta al Barza

¡Ave María! La novela que implica la salida de Neymar del PSG alcanza, incluso, a los intereses del Bayern Munich , que si bien no tiene nada que ver con el jugador brasileño, sí le interesa mucho su desenlace, pues de eso dependerá mucho si concreta su último fichaje de la temporada: Philippe Coutinho.



Tal y como informa el medio alemán ‘SportBild’, en las oficinas del Allianz Arena ya han tomado una decisión sobre la situación del actual mediocampista del Barcelona: esperarán si finalmente entra como 'trueque' en la operación de regreso de 'Ney' al Camp Nou.



El Bayern no está dispuesto a tirar la casa por la ventana, pero sí que pagarían la ficha del futbolista y un pequeño pago por el préstamo. Al Barça no le acaba de convencer la propuesta, pero meditarían llevarla a cabo si no sale bien la operación Neymar.

Lo único en lo que todos (clubes y jugador) están de acuerdo es que Coutinho saldrá sí o sí, si no es en las próximas semanas, seguro en enero. El futbolista quiere marcharse a un club donde se sienta protagonista, el Barcelona lo quiere colocar en algún club para abaratar la vuelta de Neymar, mientras que el Bayern necesita a su última pieza para cerrar su plantilla de cara al inicio de la temporada.

